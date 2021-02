Nuota | tegola per Sarah Sjostrom | cade sulla neve | frattura al gomito Out per 3 mesi

Leggi su sportface

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)alper, caduta mentre passeggiavaa Stoccolma. Un serissimo infortunio per la campionessa olimpica dei 100 farfalla, che dovrà ora attendere ben treprima di poter tornare in acqua. La svedese, vera leggenda del nuoto e detentrice di ben quattro record mondiali, ha commentato così la sventura: “Mi sento devastata, ma allo stesso tempo sono determinata e motivata a tornare più forte che mai. Ho visto atleti tornare più forti dopo gli infortuni e adesso sono la mia grande ispirazione”.è ora chiamata all’impresa di poter recuperare adeguatamente per Tokyo 2021, dove potrà andare a caccia di nuovi record. SportFace.