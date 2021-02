Nek mostra la mano dopo l’incidente foto | le riflessioni del cantante

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)che gli ha fatto quasi perdere due dita, ildi sassuolo hato i segni a chi lo segue. Ecco lae le sue. Nek: incidente per il, quasi due dita perse Qualche mese fa Nek (Filippo Neviani) aveva comunicato sui social di avere avuto un incidente domestico che lo aveva portato ad una lunga operazione alla. Non è sceso nei dettagli ma è parso chiaro che, nonostante non si trattasse di qualcosa di irreparabile, non fosse stato un incidente molto leggero. Infatti, durante una toccante intervista a Verissimo con Silvia Toffanin, Nek ha raccontato tutto nei dettagli. Stava tagliando la legna nella sua casa di campagna a Sassuolo e si è ferito con la sega circolare. Un dito si è quasi staccato, mentre ...

, FOTO DELLA MANO CON CICATRICI: "HO RISCHIATO DI MORIRE" L'incidente era avvenuto il 23 novembre del 2020 , dopo cheaveva postato una foto sul proprio profilo Facebook, mentre lo stesso era ...I punti di sutura sono bene in vista, ma, meno a fuoco, c'è anche un timido sorriso sul volto dinella foto chela sua mano in fase di guarigione dopo l'incidente che gli è quasi costato la perdita delle dita. " Ecco la mia mano oggi. La sento reagire con me. La sento lentamente ...Il cantante ha voluto condividere la mano infortunata, mostrando le cicatrici come segno di speranza: «D’ora in avanti tenterò di vivere ogni girono come se fosse il primo» ...Ecco Nek cosa ha fatto alla mano: la foto con la cicatrice dopo l'incidente con la sega circolare e il post su Instagram.