Meteo estremo, con manovre verso il Gelo da non sottovalutare (Di mercoledì 10 febbraio 2021) I modelli previsionali sono croce e delizia dei Meteo appassionati. Inutile girarci attorno, quando mostrano certi scenari – indipendentemente dalle stagioni – possono esaltare o deprimere l’umore di chi li guarda. In questi ultimi giorni, lo saprete, non si fa altro che parlare del Gelo. Del Gelo siberiano, di quel Gelo che alle nostre latitudini si vede raramente e che quando arriva lascia il segno. Arriverà, su questo non c’è dubbio. Ma pesano, al momento, incertezze grandi come macigni. Diciamocelo: siamo a un passo da un evento incredibile. La portata del Gelo che si scaglierà sull’Europa orientale è incredibile. Sino a qualche giorno fa il nocciolo gelido veniva attribuito all’Italia. Poi, come spesso capita con questo tipo di configurazioni, è stato rivisto a est. Per quale motivo? ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) I modelli previsionali sono croce e delizia deiappassionati. Inutile girarci attorno, quando mostrano certi scenari – indipendentemente dalle stagioni – possono esaltare o deprimere l’umore di chi li guarda. In questi ultimi giorni, lo saprete, non si fa altro che parlare del. Delsiberiano, di quelche alle nostre latitudini si vede raramente e che quando arriva lascia il segno. Arriverà, su questo non c’è dubbio. Ma pesano, al momento, incertezze grandi come macigni. Diciamocelo: siamo a un passo da un evento incredibile. La portata delche si scaglierà sull’Europa orientale è incredibile. Sino a qualche giorno fa il nocciolo gelido veniva attribuito all’Italia. Poi, come spesso capita con questo tipo di configurazioni, è stato rivisto a est. Per quale motivo? ...

