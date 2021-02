LIVE Biathlon, Staffetta mista Mondiali in DIRETTA: Lukas Hofer cerca la rimonta, Bielorussia in testa (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20 Non è ancora finita per il podio, ma è chiaro che ora Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi dovranno rasentare la perfezione… 15.20 Male la Germania, Lesser chiude 17° a 1’02”. 15.19 Al primo cambio è in testa la Bielorussia con 4?1 sulla Francia e 4?3 sulla Norvegia. Seguono Slovenia a 11?7, Ucraina a 13?6, Canada a 14?5, Russia 29?5, 15ma l’Italia a un minuto. 15.18 PAZZESCO! Jacquelin inciampa e cade proprio a pochi metri dal cambio! Viene ripreso da Laegreid! 15.18 Smolski resiste e va a riprendere Jacquelin! 15.16 Jacquelin sta andando come un treno. Il francese stacca Smolski, mentre Laegreid è terzo a 8?8. Prima frazione che si sta rivelando molto selettiva. 15.16 Bionaz non va, sprofonda a 56?7. A conti fatti scelta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.20 Non è ancora finita per il podio, ma è chiaro che ora, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi dovranno rasentare la perfezione… 15.20 Male la Germania, Lesser chiude 17° a 1’02”. 15.19 Al primo cambio è inlacon 4?1 sulla Francia e 4?3 sulla Norvegia. Seguono Slovenia a 11?7, Ucraina a 13?6, Canada a 14?5, Russia 29?5, 15ma l’Italia a un minuto. 15.18 PAZZESCO! Jacquelin inciampa e cade proprio a pochi metri dal cambio! Viene ripreso da Laegreid! 15.18 Smolski resiste e va a riprendere Jacquelin! 15.16 Jacquelin sta andando come un treno. Il francese stacca Smolski, mentre Laegreid è terzo a 8?8. Prima frazione che si sta rivelando molto selettiva. 15.16 Bionaz non va, sprofonda a 56?7. A conti fatti scelta ...

