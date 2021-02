La Recovery and Resilience Facility è stata approvata. Il nuovo corso della Lega in Europa e la sovranità della Commissione sul Recovery Fund (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La plenaria del Parlamento europeo ha votato il regolamento della Recovery and Resilience Facility (RRF) da 672 miliardi di euro, la parte più importante del pacchetto da 750 miliardi del Next Generation EU (Ngeu). Dopo la consultazione dei vertici della Lega con il premier incaricato Mario Draghi, e una videoconferenza di Matteo Salvini con i suoi eurodeputati, la Lega ha votato a favore. Un mese fa si erano astenuti. Il supporto al Recovery Fund, ma soprattutto al governo Draghi, mette in discussione la permanenza a lungo termine della Lega nel gruppo Identità e Democrazia (ID), il più euroscettico, di cui si ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La plenaria del Parlamento europeo ha votato il regolamentoand(RRF) da 672 miliardi di euro, la parte più importante del pacchetto da 750 miliardi del Next Generation EU (Ngeu). Dopo la consultazione dei verticicon il premier incaricato Mario Draghi, e una videoconferenza di Matteo Salvini con i suoi eurodeputati, laha votato a favore. Un mese fa si erano astenuti. Il supporto al, ma soprattutto al governo Draghi, mette in discussione la permanenza a lungo terminenel gruppo Identità e Democrazia (ID), il più euroscettico, di cui si ...

M5S_Europa : A poche ore dal voto sul Recovery and Resilience Facility la #Lega non ha ancora indicato come voterà. Assurdo esse… - ItaliaViva : C'è ancora qualche ombra certo, ma focalizziamoci sulle luci: con il Recovery Fund abbiamo imboccato la strada gius… - M5S_Europa : Domani il #M5S voterà a favore del Recovery and Resilience Facility, che prevede per la prima volta in #UE emission… - borrillo62 : RT @RobTallei: Il Parlamento europeo ha approvato il regolamento del Recovery and resilience facility con 582 sì, 40 no e 62 astenuti. - GioChirilly : RT @Gitro77: Dopo aver detto sì al Governo Draghi e al Recovery and Resilience Facility, adesso vi raccontano pure che Draghi voleva aiutar… -