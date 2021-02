Kasia Lenhardt | trovata morta la ex di Jerome Boateng I due si erano lasciati pochi giorni fa

Ultime Notizie dalla rete : Kasia Lenhardt

La modellaè stata trovata morta ieri sera, nella sua abitazione nel quartiere berlinese di Charlottenburg, all'età di 25 anni. Nata in Polonia, laè diventata famosa nel 2012 per la sua ...Berlino: trovata morta la modella, ex di J. Boateng È giallo per la morte della modella tedesca, 25 anni, ex fidanzata del calciatore del Bayern Monaco, Jerome Boateng. La ragazza è stata trovata morta ...Jerome Boateng, la modella ed ex fidanzata Kasia Lenhardt è stata trovata senza vita ieri nel suo appartamento a Berlino Kasia Lenhardt, 25 anni e fino a qualche giorno fa fidanzata del calciatore ...La modella 25enne polacca, Kasia Lenhardt, è stata trovata senza vita nel suo appartamento di Berlino martedì sera. Le autorità locali stanno indagando sul caso per chiarire le cause della morte. Sul ...