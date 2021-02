Juve Inter: le mosse di Pirlo per imbrigliare Hakimi – ANALISI TATTICA (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Juve Inter di Coppa Italia a due facce: dopo le difficoltà a limitare Hakimi nella prima frazione, decisive le mosse di Pirlo che hanno rafforzato la difesa bianconera La Juve centra la finale di Coppa Italia in una partita che rappresenta un segno di continuità con le ultime gare. E’ stata infatti una prestazione non sublime dal punto di vista tecnico, con diversi errori e difficoltà nel resistere al pressing avversario. Nonostante ciò, la Juventus ha di nuovo dimostrato solidità, difendendosi con un baricentro basso tanto accorto quanto compatto, con grande sacrificio da parte di tutta la rosa. Anche se l’Inter ha tenuto palla, le parate di Buffon sono state molto poche. Il match di Coppa Italia non è stato comunque lineare, ha avuto più partite ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021)di Coppa Italia a due facce: dopo le difficoltà a limitarenella prima frazione, decisive lediche hanno rafforzato la difesa bianconera Lacentra la finale di Coppa Italia in una partita che rappresenta un segno di continuità con le ultime gare. E’ stata infatti una prestazione non sublime dal punto di vista tecnico, con diversi errori e difficoltà nel resistere al pressing avversario. Nonostante ciò, lantus ha di nuovo dimostrato solidità, difendendosi con un baricentro basso tanto accorto quanto compatto, con grande sacrificio da parte di tutta la rosa. Anche se l’ha tenuto palla, le parate di Buffon sono state molto poche. Il match di Coppa Italia non è stato comunque lineare, ha avuto più partite ...

