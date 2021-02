Inter | Verdelli Capo-scouting | «Ecco com’è cambiato il mio lavoro»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Corradodell’, ha parlato dei modi in cui èildi osservatore con l’avvento della tecnologia Corradodell’, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dei modi in cui èildi osservatore con l’avvento della tecnologia: «La struttura non è mutata, l’operatività sì. Siamo in 7: io sono il responsabile, come me altri sei osservatori. Tre Nazioni a testa da settembre a dicembre, poi si ruota da gennaio a maggio. Ogni scout vedeva due partite a settimana dal vivo, ora osserva gli stessi due match alla tv (non al computer). Prima Wyscout apriva o chiudeva una relazione, in pezzo c’era la visione dal vivo. Ora ...