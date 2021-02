Il Ministero per la Transizione Ecologica, Draghi dirà sì ai M5s: ma che cos’è? (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’Italia sta vivendo un momento di grande instabilità politica. Il mandato a Mario Draghi, però, sembra mettere d’accordo molti. E il Ministero per la Transizione Ecologica potrebbe convincere in via… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’Italia sta vivendo un momento di grande instabilità politica. Il mandato a Mario, però, sembra mettere d’accordo molti. E ilper lapotrebbe convincere in via… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

beppe_grillo : Un Super-Ministero per la transizione ecologica lo hanno Francia, Spagna, Svizzera, Costarica e altri paesi. Presto… - FontanaPres : Incredibile. Il ministero della salute ha bloccato la valutazione del Piano Lombardia per la vaccinazione di massa… - fattoquotidiano : Governo, Grillo: “Ci vuole il ministero per la Transizione ecologica. Ma niente Lega che non ha mai capito una mazz… - Ariel2575 : RT @saggiadecisione: Per fortuna che avete detto che esiste già il Dipartimento della Transizione Ecologica all’interno del Ministero dell’… - PBurattini : Draghi si inventa un ministero inutile per farci giocare Grillo e i sui bimbi. -