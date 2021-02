**Governo: M5S attende segnale Draghi, ipotesi voto a partire da stasera** (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - attende un segnale il M5S, mentre il voto della base su un eventuale appoggio al governo Draghi è stato messo in stand-by. L'auspicio, spiegano all'Adnkronos autorevoli fonti del Movimento, è che il premier incaricato intervenga al termine delle consultazioni, lanciando qualche segnale chiaro che Beppe Grillo e i suoi attendono, a partire dal via libera a un ministero di transizione energetica, tema caro ai grillini. Se quel segnale arrivasse, i 5 Stelle punterebbero a dare il la al voto degli attivisti su Rousseau subito dopo, dunque nel tardo pomeriggio di oggi, o al più tardi domattina, nel secondo caso lasciando alla base la possibilità di esprimersi nella sola giornata di domani. Il Movimento punta a non incidere ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) -unil M5S, mentre ildella base su un eventuale appoggio al governoè stato messo in stand-by. L'auspicio, spiegano all'Adnkronos autorevoli fonti del Movimento, è che il premier incaricato intervenga al termine delle consultazioni, lanciando qualchechiaro che Beppe Grillo e i suoi attendono, adal via libera a un ministero di transizione energetica, tema caro ai grillini. Se quelarrivasse, i 5 Stelle punterebbero a dare il la aldegli attivisti su Rousseau subito dopo, dunque nel tardo pomeriggio di oggi, o al più tardi domattina, nel secondo caso lasciando alla base la possibilità di esprimersi nella sola giornata di domani. Il Movimento punta a non incidere ...

