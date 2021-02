Google Chrome: un’estensione molto popolare del web browser è in realtà un malware da disinstallare subito (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Gli utilizzatori della nota estensione “The Great Suspender” di Google Chrome, che permette di sospendere le schede inutilizzate in modo da ridurre l’utilizzo della memoria, avranno notato che recentemente è stata classificata come malware. La popolarità riscossa dall’estensione, scaricata oltre 2.000.000 di volte da Google Store, era dovuta proprio alla sua utilità, dato che, come purtroppo ben saprete, Chrome è un vero divoratore di memoria del sistema, soprattutto se lasciate aperte diverse tab contemporaneamente. Come successo anche in precedenza con altre estensioni, questo deciso cambio di rotta è stato scelto in seguito alla sua vendita. Infatti, come indicato dai colleghi di Bleeping Computer, The Great Suspender è stata ceduta nel giugno del 2020 ad un’entità sconosciuta, dato che il creatore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Gli utilizzatori della nota estensione “The Great Suspender” di, che permette di sospendere le schede inutilizzate in modo da ridurre l’utilizzo della memoria, avranno notato che recentemente è stata classificata come. La popolarità riscossa dall’estensione, scaricata oltre 2.000.000 di volte daStore, era dovuta proprio alla sua utilità, dato che, come purtroppo ben saprete,è un vero divoratore di memoria del sistema, soprattutto se lasciate aperte diverse tab contemporaneamente. Come successo anche in precedenza con altre estensioni, questo deciso cambio di rotta è stato scelto in seguito alla sua vendita. Infatti, come indicato dai colleghi di Bleeping Computer, The Great Suspender è stata ceduta nel giugno del 2020 ad un’entità sconosciuta, dato che il creatore ...

