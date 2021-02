Fulvio Collovati | “Lite Agnelli-Conte? Imbarazzante ciò che è successo”

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 febbraio 2021) “Adesso c’è una telecamera per ti scruta per novanta-cento minuti, i calciatori hanno il dovere di essere da esempio e credo sia statoanche quantoieri“. Non usa mezzi terminiper descrivere quanto accaduto all’Allianz Stadium tra Antonioe Andreaal termine della gara di Coppa Italia tra Juventus e Inter. “L’allenatore non può e non deve fare certi gesti, ma allo stesso tempo un presidente deve dare l’esempio, non può rispondere in quel modo” ha chiosatoai microfoni di gazzetta.it. SportFace.