Francesco Acerbi | pilastro della difesa della Lazio

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Oggi 10 febbraio, compie gli anni uno dei giocatori –. Il difensore ex Sassuolo è diventato ormai un punto fermo all’internosquadra biancoceleste con cui gioca dal 2018. Il Leone che ha il contratto in scadenza nel 2023, quasi sicuramente rinnoverà con lache vuole blindare uno dei migliori difensori che possiede.– Cagliari: i biancocelesti vincono di nuovo, qual è l’obiettivo del difensore? L’obiettivo diè quello di ottenere risultati importanti in Champions League. In campionato laha intrapreso un percorso molto positivo ...

Vivo_Azzurro : ?? Buon compleanno a Francesco #Acerbi?? Il centrale difensivo di #VizzoloPredabissi compie oggi 3??3?? anni ??! 11… - forzacalcio33 : RT @Vivo_Azzurro: ?? Buon compleanno a Francesco #Acerbi?? Il centrale difensivo di #VizzoloPredabissi compie oggi 3??3?? anni ??! 11 presen… - ileanariparbel6 : RT @Vivo_Azzurro: ?? Buon compleanno a Francesco #Acerbi?? Il centrale difensivo di #VizzoloPredabissi compie oggi 3??3?? anni ??! 11 presen… - tonygamblerII : Auguri Francesco. #Acerbi. Dica 33. - Inter1929580356 : @Vivo_Azzurro @azzurri @Acerbi_Fra Tanti auguri Francesco!!!!?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Acerbi

ROMA - Lo chiamano Leone,. Uomo di carattere e grinta, che non molla mai. Famoso per questo, ma non solo. Perché oltre a combattività, decisione, determinazione, energia mette in campo anche tanta qualità. Il ...Ricorrenze Azzurre Buon compleanno a! Il difensore della Nazionale e della Lazio compie 33 anni; in azzurro vanta 11 presenze e un gol mercoledì 10 febbraio 2021Acerb i nasce il 10 febbraio del 1988 a Vizzolo ...Acerbi compie 33 anni, Ciro Immobile gli fa gli auguri a modo suo sui social network. Il rapporto tra i due resta ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Nel giorno del compleanno di Francesco Acerbi l’amico Ciro Immobile gli ha fatto gli auguri con una storia pubblicata sul pro ...