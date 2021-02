(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ci sono persone che collegano più monitor al proprio PC in modo da guardare più cose contemporaneamente. Ebbene, ora esiste un(per ora solo un progetto) che dine ha ben 7 e chela bellezza di12ha sviluppato un'originale workstation "mobile" per quegli utenti che necessitano di visualizzare contemporaneamente una grande quantità di informazioni. Anche se possiede plug-in per inserire monitor esterni,7 includedei propri display integrati e possono essere aperti proprio come le ali di una farfalla. Quattro deimonitor sono pannelli 4K da 17,3 pollici, mentre gli altri tre display supportano una risoluzione di 1920 × 1200 pixel. In tutti i casi, la frequenza di ...

misteruplay2016 : Expanscape Aurora 7 è un laptop con sette schermi e pesa quasi 12 chili - Eurogamer_it : #ExpanscapeAurora7 è un laptop con sette schermi. - networkpn : Il Fatto Quotidiano Expanscape Aurora 7, notebook dedicato ai professionisti con ben sette display! ? #News… - Italia_Notizie : Expanscape Aurora 7, notebook dedicato ai professionisti con ben sette display! - zazoomblog : Expanscape Aurora 7 notebook dedicato ai professionisti con ben sette display! - #Expanscape #Aurora #notebook -

Ultime Notizie dalla rete : Expanscape Aurora

Il Fatto Quotidiano

Il computer portatile7 diè progettato per applicazioni e destinatari molto particolari (come centri operativi per la sicurezza, analisi dei dati o creatori di contenuti) che ...Il computer portatile7 diè progettato per applicazioni e destinatari molto particolari (come centri operativi per la sicurezza, analisi dei dati o creatori di contenuti) che ...Ci sono persone che collegano più monitor al proprio PC in modo da guardare più cose contemporaneamente. Ebbene, ora esiste un laptop (per ora solo un progetto) che di schermi ne ha ben 7 e che pesa l ...Avete sempre voluto avere un portatile con sette monitor? Ecco l'Aurora 7! Expanscape ha recentemente mostrato il prototipo di un suo nuovo PC portatile, l’Aurora 7. Sette perché è il settimo computer ...