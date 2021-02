Da giugno solo 12 giorni di vacanza: Lukaku è spremuto. La via Inter per recuperare il totem (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

lucasofri : RT @giuliocavalli: Lungi da me prendere le difese della ex ministra Azzolina ma la brillante idea di Draghi della scuole fino al 30 giugno… - sportli26181512 : Da giugno solo 12 giorni di vacanza: Lukaku è spremuto. La via Inter per recuperare il totem: Da giugno solo 12 gio… - xnewxangelx : solo nei primi due mesi del 2021: -morte di mia zia -morte di mia nonna -mia mamma viene operata -a mia mamma viene… - theinfomakercom : ECONOMIA Al 30 giugno, solo il 70% degli ordini è stato convalidato . La Corte dei conti identifica ritardi e fal… - UnaRoSainAria : @DgSilvia Ecco! Ma io davvero mi chiedo come facciate voi insegnati a non sentirvi offesi da una proposta simile.… -