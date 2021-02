Come s’offrono Zingaretti e Ignoto1 grillino ormai orfani del “nemico” Salvini (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un giorno sapremo se ringraziare Giancarlo Giorgetti o lo stesso Salvini dell’avvenuta conversione leghista. Nel frattempo non resta che goderci lo spettacolo di una sinistra spaesata, livorosa e indecisa a tutto. Se il cuore le consiglia di puntare i piedi e rivendicare l’incompatibilità con l’ex-costola di dalemiana memoria, il cervello le ricorda che così volterebbe le spalle a Mattarella. E non si può. Vale anche per i 5Stelle. Entrambi avevano già annunciato il loro prossimo film (il Conte-ter), presentandolo Come l’unico possibile. Una sorta di capolavoro neorealista che alla prova dei fatti si è rivelato una modesta pellicola del genere fantasy. Il pallottoliere dei Costruttori si è inceppato mentre il “piano B”, cioè la “maggioranza Ursula” è durata lo spazio di un mattino. Giallo-rossi in tilt dopo la svolta di Salvini In ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un giorno sapremo se ringraziare Giancarlo Giorgetti o lo stessodell’avvenuta conversione leghista. Nel frattempo non resta che goderci lo spettacolo di una sinistra spaesata, livorosa e indecisa a tutto. Se il cuore le consiglia di puntare i piedi e rivendicare l’incompatibilità con l’ex-costola di dalemiana memoria, il cervello le ricorda che così volterebbe le spalle a Mattarella. E non si può. Vale anche per i 5Stelle. Entrambi avevano già annunciato il loro prossimo film (il Conte-ter), presentandolol’unico possibile. Una sorta di capolavoro neorealista che alla prova dei fatti si è rivelato una modesta pellicola del genere fantasy. Il pallottoliere dei Costruttori si è inceppato mentre il “piano B”, cioè la “maggioranza Ursula” è durata lo spazio di un mattino. Giallo-rossi in tilt dopo la svolta diIn ...

