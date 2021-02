Coca Cola ritirata dal mercato: presenza di vetro nella bevanda. I lotti interessati (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ritirati dal mercato alcuni lotti della Coca Cola. In partiColare, il richiamo riguarda le bottiglie della bevanda venduta in confezioni di vetro da 33cl in confezioni da 24 pezzi ciascuna. A darne notizia è il Ministero della Salute attraverso il suo portale web dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Il richiamo è stato necessario per un “possibile rischio fisico” per i consumatori a causa della possibile presenza di filamenti di vetro. Corpi estranei in diversi lotti Il sito del Ministero riporta i lotti interessati dal richiamo. (QUI TUTTE LE INFORMAZIONI DEL MINISTERO) Al momento sono dieci ma non è escluso il ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ritirati dalalcunidella. In partire, il richiamo riguarda le bottiglie dellavenduta in confezioni dida 33cl in confezioni da 24 pezzi ciascuna. A darne notizia è il Ministero della Salute attraverso il suo portale web dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Il richiamo è stato necessario per un “possibile rischio fisico” per i consumatori a causa della possibiledi filamenti di. Corpi estranei in diversiIl sito del Ministero riporta idal richiamo. (QUI TUTTE LE INFORMAZIONI DEL MINISTERO) Al momento sono dieci ma non è escluso il ...

