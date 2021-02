Caso Suarez | Andrea Agnelli interrogato come persona informata sui fatti

Sport_Mediaset : Caso #Suarez, l'ex rettrice: 'Nessuna pressione dalla #Juve per l'esame di Suarez'. 'Pensavo fosse un'opportunità p… - condorbox : Caso Suarez, Agnelli sentito da pm Perugia come persona informata su fatti #news - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Juve: #Agnelli sentito a #Perugia sul caso #Suarez - cmdotcom : #Juve: #Agnelli sentito a #Perugia sul caso #Suarez - sportli26181512 : Juve: Agnelli sentito a Perugia sul caso Suarez: Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli nei giorni...… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Suarez

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli nei giorni scorsi è stato sentito a Perugia dai magistrati che indagano suldi, come confermato dalla società bianconera. Il presidente della Juve è stato sentito come persona informata sui fatti. Leggi i commenti Juventus: tutte le notizie Calcio: tutte le ...Pistocchi critico sul calcio italiano: il Tweet Pistocchi critico sul calcio italiano, visti i tanti episodi deplorevoli che si sono susseguiti ultimamente come il, lo scontro Ibrahimovic - Lukaku, la diatriba tra Agnelli e Conte. Il giornalista Maurizio Pistocchi li ha così commentati in un Tweet: 'Cercano di venderci il calcio italiano come un ...Caso Suarez, le parole dell'ex rettrice di Perugia. 'Non ho mai avuto la sensazione che ci fosse la volontà di favorire la Juventus, né pressioni di alcun genere. 'Non ho avuto alcun ruolo nella prepa ...Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, è stato ascoltato come persona informata sui fatti dai magistrati che indagano sul caso Suarez. L'audizione, secondo quanto si apprende, è avvenuta nei ...