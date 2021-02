Calciomercato Juventus, colpo a parametro zero: il chiodo fisso di Paratici (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Alla luce della situazione economica attuale, è lecito aspettarsi una sessione estiva di Calciomercato sulla falsa riga delle due precedenti. LEGGI ANCHE: Juventus, Cristiano Ronaldo esulta sui social dopo la sfida all'Inter La Juventus proverà a raggiungere i propri obiettivi, senza però gravare eccessivamente sulle casse societarie e per farlo la strada tracciata è quella che conduce ad acquisti a parametro zero o a scambi vantaggiosi. Detto questo, in estate non si esclude un nuovo affondo su Memphis Depay del Lione. LEGGI ANCHE: Juventus-Inter 0-0, volano stracci fra Conte, Agnelli e non solo: semifinale avvelenata Memphis Depay, attaccante del LioneCalciomercato Juventus, si rinnova il duello con il Barcellona per Depay Durante la prossima ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Alla luce della situazione economica attuale, è lecito aspettarsi una sessione estiva disulla falsa riga delle due precedenti. LEGGI ANCHE:, Cristiano Ronaldo esulta sui social dopo la sfida all'Inter Laproverà a raggiungere i propri obiettivi, senza però gravare eccessivamente sulle casse societarie e per farlo la strada tracciata è quella che conduce ad acquisti ao a scambi vantaggiosi. Detto questo, in estate non si esclude un nuovo affondo su Memphis Depay del Lione. LEGGI ANCHE:-Inter 0-0, volano stracci fra Conte, Agnelli e non solo: semifinale avvelenata Memphis Depay, attaccante del Lione, si rinnova il duello con il Barcellona per Depay Durante la prossima ...

