Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,48% (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Modesto guadagno per il principale indice della Borsa di Milano, in progresso dello 0,48%, che esordisce a 23.413,16 punti. 10 - 02 - 2021 09:02 Leggi su borsaitaliana (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Modesto guadagno per il principale indice delladi, in progresso0,48%, che esordisce a 23.413,16 punti. 10 - 02 - 2021 09:02

MKT_INS : Giornata contrastata per le borse europee che rifiatano dopo il recente rally, mentre a Wall Street procedono poco… - MKT_INS : Seduta all’insegna della lettera per i titoli del settore utility e rinnovabili, che si portano in fondo al listino… -