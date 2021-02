Bianca Guaccero, sfogo in diretta: “Sono dispiaciuta” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La conduttrice della trasmissione tv Detto Fatto, Bianca Guaccero, si è lasciata andare ad una confessione particolare. Scopriamone di più. Bianca Guaccero, ha approfittato di un’intervista per sfogarsi e raccontare da vicino un suo punto di vista. La Guaccero è una un’attrice e ormai da qualche tempo anche conduttrice televisiva molto talentuosa e spigliata. Da Leggi su youmovies (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La conduttrice della trasmissione tv Detto Fatto,, si è lasciata andare ad una confessione particolare. Scopriamone di più., ha approfittato di un’intervista per sfogarsi e raccontare da vicino un suo punto di vista. Laè una un’attrice e ormai da qualche tempo anche conduttrice televisiva molto talentuosa e spigliata. Da

FabioTraversa : RT @tvblogit: ??? L'intervista del nostro @GalantoMassimo a @bianca_guaccero Si parla della sua carriera da conduttrice e da attrice, di @… - zazoomblog : Bianca Guaccero il look in studio spiazza: il vestito è cortissimo – FOTO - #Bianca #Guaccero #studio #spiazza: - SerieTvserie : Bianca Guaccero: “Detto Fatto è rinato (come me) e il pubblico ha sempre capito la mia buona fede” - tvblogit : Bianca Guaccero: “Detto Fatto è rinato (come me) e il pubblico ha sempre capito la mia buona fede” - AngelaVillani9 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST PERSONAGGIO TV FEMMINILE Scegli la più grande di tutti i tempi tra: ?? Bianca Guaccero ?? Federica Panicucci ??… -