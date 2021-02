Atalanta-Napoli 3-1 Fate presto

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)3-1.in finale di Coppa Italia. “”. È il titolo simbolo del Mattino del. Fu partorito da Roberto Ciuni e Pietro Gargano, in un articolo a firma Carlo Franco. È come paragonare Careca Maradona Bagni e Ottavio Bianchi aldi oggi allenatore compreso., trentuno anni fa, era un’altra città. Il principale quotidiano aveva giornalisti di spessore, di caratura nazionale. Il Mattino era una testata nazionale non provinciale. Ci limitiamo a dire che soltanto il giornalismo – in Italia, non solo a– poteva esporsi nella difesa di Rino Gattuso. Che sarà una brava persona – non più di Mazzarri Sarri Ancelotti, ovviamente – ma che è un modesto allenatore. “...