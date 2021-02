Anche il DualSense di PS5 soffre il "drift" delle levette: perché tanti pad hanno lo stesso problema (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Gli utenti stanno segnalando problemi al controller di PS5, il DualSense: le levette soffrono dello stesso "drift" denunciato per i Joy-Con di Nintendo Switch. Un problema che accomuna tanti controller degli ultimi anni. ... Leggi su dday (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Gli utenti stanno segnalando problemi al controller di PS5, il: lesoffrono dello" denunciato per i Joy-Con di Nintendo Switch. Unche accomunacontroller degli ultimi anni. ...

MangaForevernet : ? PS5 - problemi per il controller DualSense ? ? - alfredopacino47 : RT @GameXperienceIT: PlayStation 5: un brevetto suggerisce il dispositivo con tasti posteriori anche per il DualSense - Eurogamer_it : Il drifting affligge anche #DualSense di #PS5. Le riparazioni non sembrano facili. - GameXperienceIT : PlayStation 5: un brevetto suggerisce il dispositivo con tasti posteriori anche per il DualSense… - by_Giuli : @VoltoMatte Comunque sono un minimo più fiducioso per i DualSense perché anche i DualShock 4 avevano vari problemi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche DualSense PS5: DualSense con drifting? Preparatevi a sborsare

D'altronde, anche con i problemi di coil - whine della console, gli utenti hanno ricevuto ...pensate di questa probabile "epidemia di drifting"? Avete già riscontrato il problema sul vostro DualSense? ...

DualSense di PS5 colpito dalla piaga del drifting e le riparazioni sembrano un problema

In altre parole, il problema si manifesta quando le levette inviano falsi input alla console anche ... Ora, i possessori di PS5 stanno segnalando problemi simili con DualSense. Da quando PS5 è stata ...

Anche il DualSense di PS5 soffre il "drift" delle levette: perché tanti pad hanno lo stesso problema DDay.it - Digital Day PS5: DualSense con drifting? Preparatevi a sborsare

Insomma, una problematica che fa rabbrividire i circa 4,5 milioni di possessori di PS5, e a cui Sony deve ancora fornire una risposta ufficiale Si tratta di un problema che affligge le levette analogi ...

Destruction AllStars, la recensione: una corsa verso la rottamazione

Ecco a voi la recensione di Destruction AllStars, esclusiva PS5 gratuita per tutti gli abbonati al PS Plus. Venite a scoprirne di più!

D'altronde,con i problemi di coil - whine della console, gli utenti hanno ricevuto ...pensate di questa probabile "epidemia di drifting"? Avete già riscontrato il problema sul vostro? ...In altre parole, il problema si manifesta quando le levette inviano falsi input alla console... Ora, i possessori di PS5 stanno segnalando problemi simili con. Da quando PS5 è stata ...Insomma, una problematica che fa rabbrividire i circa 4,5 milioni di possessori di PS5, e a cui Sony deve ancora fornire una risposta ufficiale Si tratta di un problema che affligge le levette analogi ...Ecco a voi la recensione di Destruction AllStars, esclusiva PS5 gratuita per tutti gli abbonati al PS Plus. Venite a scoprirne di più!