(Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) –, società di asset management controllata da Crédit Agricole, ha chiuso ilcon un utile netto pari a 288 milioni (+5% annuo) nel quarto, che è risultato il migliore della storia dell’azienda. Nell’intero anno ha registrato un utile netto adjusted di 962 milioni, in calo del 4,7% rispetto al 2019. È stata riattivata la politica di distribuzione del dividendo, con un dividendo di 2,9 euro per azione. Il CET1 ratio alla fine delera al 20% (contro il 15,9% alla fine del 2019), ben al di sopra requisiti normativi. Dopo 14 anni a capo diha annunciato che lascierà il ruolo di CEO, diventando presidente del CdA. A partire dal 10l’amministratore delegato del colosso francese del risparmio ...

bizcommunityit : Amundi chiude il 2020 con trimestre record, il CEO Yves Perrier lascerà a maggio #CEO -

Ultime Notizie dalla rete : Amundi chiude

Citywire Italia

"Desidero ringraziare il CdA die la direzione generale del Gruppo Crédit Agricole per la fiducia che mi hanno dimostrato - ha commentato la Baudson - È un onore essere nominata amministratore ...Soltanto qualche giorno faprevedeva che lo spread di rendimento BTP/BUND a 10 anni rimarrà ... Tag: Agenzie Di Rating Spread Leggi anche Lo spreada +124 punti, pesa il giudizio di Moody'...Utile in calo per Amundi nel 2020, che riprende comunque l’abituale politica di dividendo e annuncia il passaggio del testimone ai vertici, con l’arrivo di Valerie Baudson come Ceo.(Teleborsa) – Amundi, società di asset management controllata da Crédit Agricole, ha chiuso il 2020 con un utile netto pari a 288 milioni (+5% annuo) nel quarto trimestre, che è risultato il ...