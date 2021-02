Amrabat: “So che dobbiamo dare di più, sentiamo il peso di questa maglia” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, ha parlato ai canali ufficiali del club toscano della sua esperienza in Viola. Queste le sue parole: “Se sei un vincente, vuoi vincere sempre. Se la partita va male, è meglio non parlarmi. Per i fiorentini la Fiorentina è tutto e io sento una responsabilità nei confronti di tutto questo. Non è soltanto un lavoro, lo faccio per le persone, è la loro vita e possiamo renderle felici. Nelle giovanili dell’Utrecht avevo circa 200 compagni di squadra e forse 2-3, al massimo 4, riuscivano ad arrivare in prima squadra. Ogni giorno prendevo l’autobus davanti allo stadio per tornare a casa e sapevo per cosa stavo lavorando”. Stadi vuoti? “Bisogna pensare a chi si trova in difficoltà, ma per noi giocare senza pubblico fa la differenza: in tutto il mondo il livello si è un po’ abbassato. La speranza è che passi presto ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il centrocampista della Fiorentina, Sofyan, ha parlato ai canali ufficiali del club toscano della sua esperienza in Viola. Queste le sue parole: “Se sei un vincente, vuoi vincere sempre. Se la partita va male, è meglio non parlarmi. Per i fiorentini la Fiorentina è tutto e io sento una responsabilità nei confronti di tutto questo. Non è soltanto un lavoro, lo faccio per le persone, è la loro vita e possiamo renderle felici. Nelle giovanili dell’Utrecht avevo circa 200 compagni di squadra e forse 2-3, al massimo 4, riuscivano ad arrivare in prima squadra. Ogni giorno prendevo l’autobus davanti allo stadio per tornare a casa e sapevo per cosa stavo lavorando”. Stadi vuoti? “Bisogna pensare a chi si trova in difficoltà, ma per noi giocare senza pubblico fa la differenza: in tutto il mondo il livello si è un po’ abbassato. La speranza è che passi presto ...

