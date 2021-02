Wuhan | missione Oms finita | ' Origine del virus? Fuga da laboratorio estremamente improbabile'

(Di martedì 9 febbraio 2021)del , primi risultati. Il lavoro congiunto in del team di esperti dell' e di 'è terminato' e ora il lavoro di tracciamento dell'del - 19 procederà nel resto del mondo e 'non sarà ...

TgLa7 : Missione #Oms a #Wuhan, Peter Ben Embarek (capo missione) : L'ipotesi della fuga dal laboratorio del coronavirus è estremamente improbabile - MarcoLe86931402 : RT @TgLa7: Missione #Oms a #Wuhan, Peter Ben Embarek (capo missione) : L'ipotesi della fuga dal laboratorio del coronavirus è estremamente… - giornaleradiofm : Oms, dati raccolti a Wuhan portano a origine animale virus: (ANSA) - ROMA, 09 FEB - 'Tutti i dati che abbiamo racco… - quaranta_vito : ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Oms: 'Non sappiamo ancora da d… - Novara_e_Varese : RT @RSInews: OMS: 'L'origine del virus è animale' Lo sostiene Peter Ben Embarek, capo della missione dell'Organizzazione mondiale della san… -

Ultime Notizie dalla rete : Wuhan missione

"Tutti i dati che abbiamo raccolto sin qui ci portano a concludere che l'origine del coronavirus è animale". Lo ha detto il capo delladell'Oms a, Peter Ben Embarek, in una conferenza stampa nella città cinese, primo focolaio del coronavirus. "Il lavoro sul campo su quello che è successo all'inizio della pandemia di ...Lo ha detto il capodell'Oms a, Peter Ben Embarek, sottolineando che la raccomandazione per il futuro è di non continuare 'le ricerche' nella direzione di una fuga del Covid dal ...Secondo gli esperti dell'OMS, il Covid non ha avuto origine in un laboratorio. Il faro è puntato sugli animali come veicolo di trasmissione.Lo sostiene Peter Ben Embarek, capo della missione dell'Organizzazione mondiale della sanità che indaga a Wuhan ...