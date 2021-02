Waffles+Mochi: Michelle Obama è la proprietaria di un supermercato nella Terra dei Surgelati (Di martedì 9 febbraio 2021) Michelle Obama - Waffles+Mochi La terzultima first lady americana è pronta a prestare il suo volto a Netflix per un’avventura dedicata ai bambini. Il prossimo 16 marzo arriverà infatti sulla piattaforma streaming Waffles + Mochi, la nuova serie televisiva, suddivisa in 10 episodi, che avrà tra i suoi protagonisti anche Michelle Obama. Prodotta da Higher Ground, la casa di produzione della donna e del marito Barack, la nuova proposta è inserita all’interno di quell’accordo pluriennale, annunciato a maggio 2018, con la multinazionale dello streaming per la produzione di contenuti originali con tematiche, valori e storie significative. La serie tv, destinata al pubblico prescolare, è ambientata nella Terra dei Surgelati ed avrà come protagonisti due ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 9 febbraio 2021)La terzultima first lady americana è pronta a prestare il suo volto a Netflix per un’avventura dedicata ai bambini. Il prossimo 16 marzo arriverà infatti sulla piattaforma streaming Waffles + Mochi, la nuova serie televisiva, suddivisa in 10 episodi, che avrà tra i suoi protagonisti anche. Prodotta da Higher Ground, la casa di produzione della donna e del marito Barack, la nuova proposta è inserita all’interno di quell’accordo pluriennale, annunciato a maggio 2018, con la multinazionale dello streaming per la produzione di contenuti originali con tematiche, valori e storie significative. La serie tv, destinata al pubblico prescolare, è ambientatadeied avrà come protagonisti due ...

