Uomini e donne, Gemma sotto attacco. Corna e critiche per lei (Di martedì 9 febbraio 2021) Nuovo scontro tra Gemma Galgani e il suo ex cavaliere Maurizio Guerci, con la dama torinese che ancora cerca di attirare le sue attenzioni dopo che l’uomo ha dato il suo numero di telefono ad altre dame. Ma il cavaliere proprio non ce la fa più e sbotta: “Finirà questa telenovela?!”. Uomini e donne di Maria De Filippi si apre, oggi martedì 9 febbraio 2021, con Gemma Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 9 febbraio 2021) Nuovo scontro traGalgani e il suo ex cavaliere Maurizio Guerci, con la dama torinese che ancora cerca di attirare le sue attenzioni dopo che l’uomo ha dato il suo numero di telefono ad altre dame. Ma il cavaliere proprio non ce la fa più e sbotta: “Finirà questa telenovela?!”.di Maria De Filippi si apre, oggi martedì 9 febbraio 2021, conArticolo completo: dal blog SoloDonna

robersperanza : Con la vaccinazione delle persone con più di 80 anni prosegue l’impegno per proteggere i nostri anziani che sono st… - carlosibilia : #Ndrangheta e malaffare, 160 arresti in tutta Italia. Oltre 750 agenti della @poliziadistato impegnati nella maxi o… - ItaliaViva : Il governo presieduto da Renzi era composto da metà ministri donne e metà uomini, nel nostro partito i ruoli apical… - maryrita52 : #pomeriggio5 mi scuso per gli errori nella scrittura,ho 69 anni e purtroppo sto perdendo la vista e presto mi oper… - SunshineMarcoB : Uno che ha trovato l'amore a Uomini e Donne vuole dare a MTR lezioni di stile nel parlare di relazioni sentimentali ?? #GFVIP -