Tg Ambiente, edizione del 9 febbraio 2021 (Di martedì 9 febbraio 2021) Ventidue persone denunciate, una arrestata; oltre 6mila cartucce, 21 fucili e 9 richiami acustici elettronici vietati dalla legge sequestrati; ritrovate quasi mille anatre morte nei freezer dei denunciati. Sono i numeri della grossa operazione antibracconaggio nel Delta del Po – province di Rovigo, Ferrara, Venezia e Ravenna – svolta dai Carabinieri Cites con i Carabinieri forestali, il Reparto Carabinieri Biodiversità e la collaborazione dei volontari della Lipu e del Cabs. Tra le mille anatre uccise e surgelate, destinate con ogni probabilità al mercato nero della ristorazione, germani reali, alzavole, codoni, canapiglie e fischioni, ma anche un'oca lombardella, specie protetta. Sequestrati anche tre macchinari per spiumare gli uccelli e una volpoca imbalsamata, altra specie particolarmente protetta. – CORTINA, IN ESERCIZIO LINEA ELETTRICA 'INVISIBILE'

