Striscia la Notizia consegna il tapiro d’oro a Goggia | “Due mesi per tornare a lavorare”

(Di martedì 9 febbraio 2021) Valerio Staffelli dilaconsegnerà un ‘’ a Sofia, talento italiano del movimento di sci alpino. La sciatrice azzurra ha conquistato un bis di successi straordinario a Crans Montana, per poi procurarsi una frattura scomposta al piatto tibiale, che le è costata l’esclusione forzata dai Mondiali di Cortina 2021.ha ironizzato sulladel premio satirico ideato dalla trasmissione di Canale 5, esprimendosi come segue: “Sarà l’unico premioche vincerò quest’anno. Spero di ottenere il prossimo per meriti sportivi. Recupero? Due mesetti. Quando guarirò farò di tutto per rimettermi in forma il prima possibile“. SportFace.