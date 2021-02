Serena e Davide: lui vuole accelerare le nozze, ma lei… (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Manca solo il sì tra Serena Rossi e Davide Devenuto. I due attori, che si sono conosciuti sul set di ‘Un posto al sole’ e recitano insieme nella nuova fiction di Rai 1 Mina Settembre, si amano da oltre dieci anni, hanno un figlio insieme – Diego, 4 anni – e lui le ha anche già fatto la proposta di matrimonio. Davide vorrebbe una cerimonia semplice in Comune, con amici e parenti stretti. L’attrice napoletana, invece, sogna nozze in grande stile e all’antica. Il finale, dalle parole di Davide, sembra scontato: “In casa comanda lei!”. L’attore 48enne spiega a Fanpage.it il motivo del continuo rinvio delle nozze: “Nel mezzo c’è stata una pandemia, ma al di là di questo io gliel’ho proposto a modo mio. Non mi fa impazzire l’idea di un matrimonio in ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Manca solo il sì traRossi eDevenuto. I due attori, che si sono conosciuti sul set di ‘Un posto al sole’ e recitano insieme nella nuova fiction di Rai 1 Mina Settembre, si amano da oltre dieci anni, hanno un figlio insieme – Diego, 4 anni – e lui le ha anche già fatto la proposta di matrimonio.vorrebbe una cerimonia semplice in Comune, con amici e parenti stretti. L’attrice napoletana, invece, sognain grande stile e all’antica. Il finale, dalle parole di, sembra scontato: “In casa comanda lei!”. L’attore 48enne spiega a Fanpage.it il motivo del continuo rinvio delle: “Nel mezzo c’è stata una pandemia, ma al di là di questo io gliel’ho proposto a modo mio. Non mi fa impazzire l’idea di un matrimonio in ...

