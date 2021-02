Ritrovato un cadavere nell’Adige: si pensa sia Peter Neumair (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo il ritrovamento del cadavere di Laura Perselli, scomparsa da Bolzano il 4 gennaio 2021 insieme a suo marito, oggi pomeriggio potrebbe esser stato Ritrovato anche il cadavere di Peter. Al momento la notizia non è confermata in modo ufficiale. Si sa che nell’Adige è stato Ritrovato il corpo, dovrebbe essere quello di un uomo, il che ha fatto pensare che possa essere il cadavere di Peter Neumair. Secondo gli inquirenti, Peter e Laura sarebbero stati uccisi da Benno. Il figlio della coppia si trova in carcere ormai da oltre una settimana ma non ha ancora confessato, anzi, si è detto completamente estraneo ai fatti. Dice di non aver nulla a che fare con la scomparsa e con la morte dei suoi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo il ritrovamento deldi Laura Perselli, scomparsa da Bolzano il 4 gennaio 2021 insieme a suo marito, oggi pomeriggio potrebbe esser statoanche ildi. Al momento la notizia non è confermata in modo ufficiale. Si sa cheè statoil corpo, dovrebbe essere quello di un uomo, il che ha fattore che possa essere ildi. Secondo gli inquirenti,e Laura sarebbero stati uccisi da Benno. Il figlio della coppia si trova in carcere ormai da oltre una settimana ma non ha ancora confessato, anzi, si è detto completamente estraneo ai fatti. Dice di non aver nulla a che fare con la scomparsa e con la morte dei suoi ...

