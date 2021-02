Riaperto “a tempo indeterminato” il valico di Rafah tra Egitto e Gaza: era chiuso dal 2014 per motivi di sicurezza (Di martedì 9 febbraio 2021) È una decisione storica quella dell’Egitto sulla riapertura a tempo indeterminato del valico di Rafah, l’unico passaggio che collega la Striscia di Gaza con l’esterno non controllato dalle guardie di frontiera israeliane. Una situazione, questa, che non si verificava dal 2014 per motivi di sicurezza, e che va collocata nell’ambito dei colloqui intra-palestinesi che proprio in questi giorni sono in corso al Cairo, dove sono arrivati i rappresentanti dei 14 partiti palestinesi, tra cui anche al-Fatah, che governa in Cisgiordania, e Hamas, che ha invece il potere proprio a Gaza. Fonti della sicurezza egiziana e palestinese hanno confermato alla Reuters che la riapertura avviene “per la prima volta da anni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) È una decisione storica quella dell’sulla riapertura adeldi, l’unico passaggio che collega la Striscia dicon l’esterno non controllato dalle guardie di frontiera israeliane. Una situazione, questa, che non si verificava dalperdi, e che va collocata nell’ambito dei colloqui intra-palestinesi che proprio in questi giorni sono in corso al Cairo, dove sono arrivati i rappresentanti dei 14 partiti palestinesi, tra cui anche al-Fatah, che governa in Cisgiordania, e Hamas, che ha invece il potere proprio a. Fonti dellaegiziana e palestinese hanno confermato alla Reuters che la riapertura avviene “per la prima volta da anni ...

GianniRosini : Riaperto “a tempo indeterminato” il valico di Rafah tra Egitto e Gaza: era chiuso dal 2014 per motivi di sicurezza… - triesteinbici : RT @anboemo: .@UlisseFIAB - #isola di #GRADO #island - In poco tempo Fvg Strade ha messo in sicurezza, e riaperto, il tratto di #ciclabil… - regioneFVGit : RT @anboemo: .@UlisseFIAB - #isola di #GRADO #island - In poco tempo Fvg Strade ha messo in sicurezza, e riaperto, il tratto di #ciclabil… - giorgiobigi1 : RT @anboemo: .@UlisseFIAB - #isola di #GRADO #island - In poco tempo Fvg Strade ha messo in sicurezza, e riaperto, il tratto di #ciclabil… - Petiziol : RT @anboemo: .@UlisseFIAB - #isola di #GRADO #island - In poco tempo Fvg Strade ha messo in sicurezza, e riaperto, il tratto di #ciclabil… -