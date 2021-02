NBA 2021, i risultati della notte (9 febbraio): i Lakers piegano OKC all’overtime, Milwaukee espugna Denver (Di martedì 9 febbraio 2021) Nella notte appena trascorsa si sono disputate otto partite valevoli per la stagione NBA 2020-2021. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Molta più fatica del previsto per i Los Angeles Lakers, che battono gli Oklahoma City Thunder per 119-112 dopo un tempo supplementare. Un match che i detentori dell’anello spendono quasi interamente a rincorrere, per poi lasciare le briciole agli avversari nell’overtime. L’MVP dell’incontro, nemmeno a dirlo, è LeBron James, che sforna una tripla doppia da 28 punti, 14 rimbalzi e 12 assist; dall’altra parte da sottolineare l’ottima prova di Shai Gilgeous-Alexander, che chiude con 29 punti e 10 assist. Vittoria importante per i Milwaukee Bucks, che si impongono sul campo dei Denver Nuggets per 112-125. Decisivi i soliti Giannis Antetokounmpo (30 punti e 9 rimbalzi) e ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) Nellaappena trascorsa si sono disputate otto partite valevoli per la stagione NBA 2020-. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Molta più fatica del previsto per i Los Angeles, che battono gli Oklahoma City Thunder per 119-112 dopo un tempo supplementare. Un match che i detentori dell’anello spendono quasi interamente a rincorrere, per poi lasciare le briciole agli avversari nell’overtime. L’MVP dell’incontro, nemmeno a dirlo, è LeBron James, che sforna una tripla doppia da 28 punti, 14 rimbalzi e 12 assist; dall’altra parte da sottolineare l’ottima prova di Shai Gilgeous-Alexander, che chiude con 29 punti e 10 assist. Vittoria importante per iBucks, che si impongono sul campo deiNuggets per 112-125. Decisivi i soliti Giannis Antetokounmpo (30 punti e 9 rimbalzi) e ...

