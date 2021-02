Natalie Portman: ""Mike Nichols è l'unico mentore che non è stato viscido con me" (Di martedì 9 febbraio 2021) Natalie Portman ha detto che Mike Nichols è stato l'unico a Hollywood a non essere stato viscido con lei in un nuovo libro sulla vita del regista. Natalie Portman ha spiegato a Mark Harris, autore del libro "Mike Nichols, A Life", che il regista americano è stato l'unico a incoraggiarla all'inizio della sua carriera, diventando un suo vero e proprio mentore senza mai essere viscido con lei, a differenza di tutte le altre persone che ha conosciuto a Hollywood. Come scrive Harris nel libro: "Avevo diciannove anni, dice la Portman, guardavo Phil Hoffman scrivere domande dopo domande sul suo taccuino, e ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 febbraio 2021)ha detto chel'a Hollywood a non esserecon lei in un nuovo libro sulla vita del regista.ha spiegato a Mark Harris, autore del libro ", A Life", che il regista americano èl'a incoraggiarla all'inizio della sua carriera, diventando un suo vero e propriosenza mai esserecon lei, a differenza di tutte le altre persone che ha conosciuto a Hollywood. Come scrive Harris nel libro: "Avevo diciannove anni, dice la, guardavo Phil Hoffman scrivere domande dopo domande sul suo taccuino, e ...

