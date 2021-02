(Di martedì 9 febbraio 2021) Il 9 febbraio 1955, il presidente della Repubblica inaugurava la prima linea delladi. Da Termini si raggiungeva l’Eur. Ladicompie 65 anni. Era infatti il 9 febbraio 1955 quando il presidente della Repubblica Luigiinaugurava la prima linea. Il servizio regolare iniziò il giorno successivo. Il progetto originario Il primo progetto organico di realizzazione delladirisaliva al 1885, pubblicato a cura dell’Ing. Lorenzo Allievi; l’idea di realizzare collegamenti veloci tra le varie zone della città non era nuova ma nessuno aveva ancora sviluppato quell’ambizione per l’Urbe, a differenza di quanto era già avvenuto in altre parti d’Europa. Il progetto di Allievi, che fa sue alcune ipotesi di ...

news_mondo_h24 : Metropolitana di Roma, l’inaugurazione di Einaudi - TizianaBtz : RT @mariobianchi18: Il #9febbraio 1955 è inaugurata a Roma la prima #metropolitana italiana. I lavori erano partiti nel '38 e ripresi nel '… - tittimaestra : RT @mariobianchi18: Il #9febbraio 1955 è inaugurata a Roma la prima #metropolitana italiana. I lavori erano partiti nel '38 e ripresi nel '… - VIOLA_MARTELLA : RT @mariobianchi18: Il #9febbraio 1955 è inaugurata a Roma la prima #metropolitana italiana. I lavori erano partiti nel '38 e ripresi nel '… - TommyBrain : EEP:Le Disuguaglianze digitali nella città metropolitana di Roma al tempo del Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Metropolitana Roma

...il cantante Little Tony 1942 - Negli Stati Uniti entra in vigore l'ora legale 1943 " Nasce l'attore Joe Pesci 1945 " Nasce l'attrice Mia Farrow 1955 " Inaugurata ala prima linea...... ora è la volta del palazzo di via Ribotti, una delle due torri dell'Eur, nel quale la Provincia di, all'epoca amministrata da Nicola Zingaretti e in seguito divenuta Città, ...AGI - Il pensiero è globale, l'azione locale. Il Pontefice che apriva gli anni santi dal cuore dell'Africa, ad indicare una Chiesa sempre meno italocentrica, dedica tre interventi in pochi giorni alla ...Il Milan pensa a un elemento in scadenza di contratto con la Roma per il prossimo mercato. Si tratta di Mirante, portiere di esperienza.