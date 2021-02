Ma Don Matteo 13 lo fanno o no? È Nino Frassica a spiegare quello che succede alla fiction più amata. Novità importanti (Di martedì 9 febbraio 2021) Voci di corridoio, dubbi e certezze. E come sempre tornano a rincorrersi voci su una delle serie più amate dagli italiani, Don Matteo. L’edizione numero 12 di Don Matteo è stato un successo trionfale. Un seguirsi di record sia in termini di ascolto che gradimento. Merito di un cast rodato. Merito anche di storia all’altezza e decisamente sopra la media nell’universo televisivo. Don Matteo, pochi giorni fa, ha vissuto il suo atto conclusivo. Non c’è stato neppure il tempo di chiudere che tutti si sono domandati quando e se ci sarà una nuova stagione. Le prime anticipazioni lasciano ben sperare nel futuro della serie tv, anche se non ci sono ancora conferme o smentite ufficiali. Tempo al tempo comunque, intanto le anticipazioni sulla nuova stagione di Don Matteo sono arrivate. “Le carte si sono rimescolate. In Rai, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 febbraio 2021) Voci di corridoio, dubbi e certezze. E come sempre tornano a rincorrersi voci su una delle serie più amate dagli italiani, Don. L’edizione numero 12 di Donè stato un successo trionfale. Un seguirsi di record sia in termini di ascolto che gradimento. Merito di un cast rodato. Merito anche di storia all’altezza e decisamente sopra la media nell’universo televisivo. Don, pochi giorni fa, ha vissuto il suo atto conclusivo. Non c’è stato neppure il tempo di chiudere che tutti si sono domandati quando e se ci sarà una nuova stagione. Le prime anticipazioni lasciano ben sperare nel futuro della serie tv, anche se non ci sono ancora conferme o smentite ufficiali. Tempo al tempo comunque, intanto le anticipazioni sulla nuova stagione di Donsono arrivate. “Le carte si sono rimescolate. In Rai, ...

