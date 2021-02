L’Oms indaga sulla nascita del covid | “Non creato in laboratorio | origine animale”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoProseguono le ricerche degli esperti delin Cina per scoprire l’del-19 che ha dato inizio alla pandemia ancora in corso. Gli esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità confermano ancora una volta l’impossibilità che il virus sia statoartificialmente dall’uomo. “L’ipotesi della fuga del coronavirus dalè estremamente improbabile“, è quanto dichiarato da Peter Ben Embarek, capo missione delnel Paese asiatico. Le ricerche sono ancora in corso ma una tesi sembra prevalere su tutte le altre: “I dati raccolti finora ci fanno concludere che l’del coronavirus è, ma le ricerche non sono ancora concluse“. “Un salto diretto dai pipistrelli agli umani non è ...