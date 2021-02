LIVE Sci alpino, SuperG donne Mondiali in DIRETTA: partenza ritardata, c’è nebbia! (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI partenza DEL SuperG FEMMINILE 13.02 E’ incredibile perché in fondo all’Olympia delle Tofane c’è il sole. Ma nella parte alta non si vede nulla. 13.01 C’è un vero e proprio banco di nebbia nella parte alta. Sono davvero dei Mondiali sfortunati. 12.59 Pazzesco, c’è un ritardo a causa della nebbia! Le condizioni sono peggiorate all’improvviso! 12.58 Ci siamo, Marta Bassino è al cancelletto di partenza. 12.57 Come avrete capito, l’Olympia delle Tofane non è una pista adatta alle azzurre in gara oggi. Sarebbe stata perfetta per Sofia Goggia e Nicol Delago, ma sono entrambe ai box per infortunio. 12.56 Il miglior risultato in carriera in SuperG a Cortina per Elena Curtoni è un’ottava piazza nel 2017. ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DIDELFEMMINILE 13.02 E’ incredibile perché in fondo all’Olympia delle Tofane c’è il sole. Ma nella parte alta non si vede nulla. 13.01 C’è un vero e proprio banco di nebbia nella parte alta. Sono davvero deisfortunati. 12.59 Pazzesco, c’è un ritardo a causa dellaLe condizioni sono peggiorate all’improvviso! 12.58 Ci siamo, Marta Bassino è al cancelletto di. 12.57 Come avrete capito, l’Olympia delle Tofane non è una pista adatta alle azzurre in gara oggi. Sarebbe stata perfetta per Sofia Goggia e Nicol Delago, ma sono entrambe ai box per infortunio. 12.56 Il miglior risultato in carriera ina Cortina per Elena Curtoni è un’ottava piazza nel 2017. ...

