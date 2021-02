LIVE Australian Open 2021, risultati 9 febbraio in DIRETTA: sconfitte per Trevisan e Cecchinato. Esce di scena anche Azarenka, vincono Rublev e Muguruza (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.36: Arriva la seconda sconfitta di giornata per il tennis azzurro. Dopo Marco Cecchinato, anche Martina Trevisan viene eliminata. La toscana è stata battuta in due set dalla russa Alexandrova con il punteggio di 6-3 6-4. Restando sempre nel tabellone femminile vittoria dell’americana Coco Gauff sulla svizzera Teichmann (6-3 6-2), mentre Esce di scena la greca Maria Sakkari, battuta dalla francese Kristina Mladenovic in tre set (6-2 0-6 6-3). 5.01: Sorprendente sconfitta del polacco Hurkacz, che perde al quinto set contro lo svedese Ymer (3-6 6-3 3-6 7-5 6-3). In campo femminile successi per l’americana Brady (6-1 6-3 contro la spagnola Bolsova) e dell’ucraina Svitolina sulla ceca Bouzkova (6-3 7-6). 4.30: Prima grande ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.36: Arriva la seconda sconfitta di giornata per il tennis azzurro. Dopo MarcoMartinaviene eliminata. La toscana è stata battuta in due set dalla russa Alexandrova con il punteggio di 6-3 6-4. Restando sempre nel tabellone femminile vittoria dell’americana Coco Gauff sulla svizzera Teichmann (6-3 6-2), mentredila greca Maria Sakkari, battuta dalla francese Kristina Mladenovic in tre set (6-2 0-6 6-3). 5.01: Sorprendente sconfitta del polacco Hurkacz, che perde al quinto set contro lo svedese Ymer (3-6 6-3 3-6 7-5 6-3). In campo femminile successi per l’americana Brady (6-1 6-3 contro la spagnola Bolsova) e dell’ucraina Svitolina sulla ceca Bouzkova (6-3 7-6). 4.30: Prima grande ...

