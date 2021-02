Lidia Macchi | dopo 34 anni senza un colpevole | Potevano arrivare al killer

(Di martedì 9 febbraio 2021) Francesca Bernasconivenne uccisa il 5 gennaio del 1987 con 29 coltellate.34il suo presunto assassino è stato assolto dalla Corte di Cassazione. E il caso è rimastoun"Una ragazza intelligente, solare, sportiva, con un credo religioso profondo".era tutto questo. Quella sera di inizio gennaio del 1987 la studentessa di Giurisprudenza, impegnata nel movimento scout e parte del gruppo di Comunione e Liberazione, si era recata all'ospedale di Cittiglio (Varese) per far visita a una sua amica. Ma, una volta uscita dalla stanza, intorno alle 20.10, scomparve. Due giorni, il 7 gennaio,venne ritrovatavita in località ...

Chiaro che Patrizia Esposito e Sergio Martelli - difensori di Stefano Binda appena assolto in via definitiva dalla Cassazione nel processo che lo vedeva imputato come assassino di- ...Stefano Binda è stato assolto definitivamente dall'accusa di aver violentato e ucciso 34 anni fa, la ragazza trovata senza vita in un bosco del Varesotto il 7 gennaio del 1987. Dopo più di 1000 giorni di carcere, tre anni e mezzo rinchiuso ingiustamente, il fervente cattolico è ...Lidia Macchi venne uccisa a 21 anni: il suo corpo venne ritrovato il 7 gennaio in una zona boschiva, ma ancora oggi il suo omicidio resta irrisolto.VARESE - «La verità è che questa storia sarebbe dovuta finire 5 anni fa. In sede di udienza preliminare con l'archiviazione varese delitto macchi binda ...