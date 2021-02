“L’amore strappato”: la fiction Mediaset con Sabrina Ferilli (Di martedì 9 febbraio 2021) Da domani sera in prima serata su Canale 5 Torna domani in prima serata su Canale 5, torna “L’amore strappato”, la serie tv campione d’ascolti con Sabrina Ferilli, liberamente ispirata a una storia vera. La fiction, prodotta da Jeki Production, e diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, racconta di un clamoroso errore giudiziario: una bambina di sette anni viene strappata alla sua famiglia. La mamma, interpretata da Sabrina Ferilli, lotta con tenacia, coraggio e determinazione per riavere la sua bambina e dimostrare l’innocenza del marito, Enzo Decaro, ingiustamente accusato di molestie. “L’amore strappato” è liberamente ispirata al libro “Rapita dalla Giustizia”, scritto dalla protagonista ormai più che ventenne Angela Lucanto, ... Leggi su 361magazine (Di martedì 9 febbraio 2021) Da domani sera in prima serata su Canale 5 Torna domani in prima serata su Canale 5, torna “”, la serie tv campione d’ascolti con, liberamente ispirata a una storia vera. La, prodotta da Jeki Production, e diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, racconta di un clamoroso errore giudiziario: una bambina di sette anni viene strappata alla sua famiglia. La mamma, interpretata da, lotta con tenacia, coraggio e determinazione per riavere la sua bambina e dimostrare l’innocenza del marito, Enzo Decaro, ingiustamente accusato di molestie. “” è liberamente ispirata al libro “Rapita dalla Giustizia”, scritto dalla protagonista ormai più che ventenne Angela Lucanto, ...

