"La grande ammucchiata, Boldrini e Salvini. Mi dite come...". Ora è guerra, la bordata di Delmastro: FdI apre il fuoco (Di martedì 9 febbraio 2021) "La politica ha abdicato, infatti c'è una resa senza condizioni": Andrea Delmastro di Fratelli d'Italia punta il dito contro l'esecutivo di Mario Draghi, ma soprattutto contro tutti i partiti che hanno accettato di farne parte. Ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, il deputato ha parlato dei suoi dubbi in merito al nuovo governo: "Non sappiamo il programma se non per cinque punti molto generici, non conosciamo i ministeri, non sappiamo neanche quanto durerà il governo. C'è una sorta di resa incondizionata di tutti i partiti". Secondo Delmastro, inoltre, il problema è alla base. La questione principale è che non sia stato consentito agli italiani di recarsi alle urne. "Noi riteniamo che l'Italia non sia una democrazia sotto tutela e di serie B. Dovrebbe poter andare al voto e scegliere a chi affidare il proprio destino", ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) "La politica ha abdicato, infatti c'è una resa senza condizioni": Andreadi Fratelli d'Italia punta il dito contro l'esecutivo di Mario Draghi, ma soprattutto contro tutti i partiti che hanno accettato di farne parte. Ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, il deputato ha parlato dei suoi dubbi in merito al nuovo governo: "Non sappiamo il programma se non per cinque punti molto generici, non conosciamo i ministeri, non sappiamo neanche quanto durerà il governo. C'è una sorta di resa incondizionata di tutti i partiti". Secondo, inoltre, il problema è alla base. La questione principale è che non sia stato consentito agli italiani di recarsi alle urne. "Noi riteniamo che l'Italia non sia una democrazia sotto tutela e di serie B. Dovrebbe poter andare al voto e scegliere a chi affidare il proprio destino", ha ...

