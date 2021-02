Juventus, il successo dell’Inter allo Stadium manca da 10 anni (Di martedì 9 febbraio 2021) Si giocherà questa sera alle 20.45, all’Allianz Stadium di Torino, il ritorno della Semifinale di Coppa Italia tra la Juventus di Andrea Pirlo e l’Inter di Antonio Conte. I bianconeri sono reduci dalla vittoria 2-1 in trasferta all’andata della scorsa settimana. L’Inter, invece, aveva vinto la gara di campionato con un netto 2-0. Serata particolare per il belga dei nerazzurri Romelu Lukaku, che ancora non è riuscito a segnare mai in carriera alla formazione bianconera. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, parola all’agente: “Nessun contatto tra noi e la Juve” Formazione nerazzurra che inoltre sarà chiamata ad una mini impresa, visto che ormai da diversi anni manca il successo dell’Inter a Torino. L’ultimo successo dell’Inter contro la ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Si giocherà questa sera alle 20.45, all’Allianzdi Torino, il ritorno della Semifinale di Coppa Italia tra ladi Andrea Pirlo e l’Inter di Antonio Conte. I bianconeri sono reduci dalla vittoria 2-1 in trasferta all’andata della scorsa settimana. L’Inter, invece, aveva vinto la gara di campionato con un netto 2-0. Serata particolare per il belga dei nerazzurri Romelu Lukaku, che ancora non è riuscito a segnare mai in carriera alla formazione bianconera. LEGGI ANCHE: Calciomercato, parola all’agente: “Nessun contatto tra noi e la Juve” Formazione nerazzurra che inoltre sarà chiamata ad una mini impresa, visto che ormai da diversiila Torino. L’ultimocontro la ...

