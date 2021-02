Inter, la mossa di Suning per non cedere la società (Di martedì 9 febbraio 2021) In casa Inter continuano a tenere banco le questioni societarie legate alla possibile cessione del club da parte del gruppo Suning. La proprietà cinese vorrebbe restare al timone ma da diverso tempo la crisi finanziaria starebbe obbligando a fare determinate scelte. Nelle ultime ore, però, sembra aver trovato conferme l'intenzione della famiglia Zhang di cercare nuovi partner che possano in qualche modo dare una mano.Come riporta Il Sole 24 Ore esisterebbe un piano ben chiaro da parte di Suning per rimanere al comando dell'Inter. Una mossa in stile Elliott-Milan, ovvero la ricerca di un finanziamento, da parte di grandi gruppi finanziari o fondi d'investimento, per un valore complessivo di circa 150-200 milioni di euro. Una sorta di prestito che permetterebbe a Suning di restare in ... Leggi su itasportpress (Di martedì 9 febbraio 2021) In casacontinuano a tenere banco le questioni societarie legate alla possibile cessione del club da parte del gruppo. La proprietà cinese vorrebbe restare al timone ma da diverso tempo la crisi finanziaria starebbe obbligando a fare determinate scelte. Nelle ultime ore, però, sembra aver trovato conferme l'intenzione della famiglia Zhang di cercare nuovi partner che possano in qualche modo dare una mano.Come riporta Il Sole 24 Ore esisterebbe un piano ben chiaro da parte diper rimanere al comando dell'. Unain stile Elliott-Milan, ovvero la ricerca di un finanziamento, da parte di grandi gruppi finanziari o fondi d'investimento, per un valore complessivo di circa 150-200 milioni di euro. Una sorta di prestito che permetterebbe adi restare in ...

andreadesider10 : RT @calciotoday_it: ?? #Suning si tiene l'#Inter? ??La mossa per evitare la cessione #SerieA #9febbraio - ItaSportPress : Inter, la mossa di Suning per non cedere la società - - calciotoday_it : ?? #Suning si tiene l'#Inter? ??La mossa per evitare la cessione #SerieA #9febbraio - alberto88ca : @nonexpedit @Italians4Brexit (detto inter nos: sulla linea di principio sì, ha ragione la Meloni, e nei prossimi an… - DimoDaniele : @Vatenerazzurro1 Non ti sembra strano che ci sia un milanista che esalta l'Inter e un'interista che esalta il Milan… -