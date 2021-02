Inter, Cruz: «Conte ce la può fare. Lautaro-Lukaku coppia fenomenale» (Di martedì 9 febbraio 2021) Julio Cruz, ex attaccante dell’Inter, ha parlato della sfida in programma questa sera tra nerazzurri e Juventus in Coppa Italia Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Julio Cruz, ex attaccante dell’Inter, ha parlato del proprio ottimo feeling con la Juventus a cui ha segnato 10 gol in carriera. «29 novembre 2003? E chi se la dimentica. Venivamo da un inizio difficile che costò la panchina a Cuper. Partita straordinaria, vincemmo 3-1 con due miei gol. In effetti a Torino ho fatto diversi gol, ma il più bello resta la punizione proprio in quel 3-1. Non era la mia specialità, ma mi sentivo di calciarla nonostante avessi davanti Buffon che era già il più forte portiere del mondo. La misi proprio all’incrocio…». SEMIFINALE – «Sono ottimista, ce la può fare. Mi spiace di come sia finita ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Julio, ex attaccante dell’, ha parlato della sfida in programma questa sera tra nerazzurri e Juventus in Coppa Italiavistato da La Gazzetta dello Sport, Julio, ex attaccante dell’, ha parlato del proprio ottimo feeling con la Juventus a cui ha segnato 10 gol in carriera. «29 novembre 2003? E chi se la dimentica. Venivamo da un inizio difficile che costò la panchina a Cuper. Partita straordinaria, vincemmo 3-1 con due miei gol. In effetti a Torino ho fatto diversi gol, ma il più bello resta la punizione proprio in quel 3-1. Non era la mia specialità, ma mi sentivo di calciarla nonostante avessi davanti Buffon che era già il più forte portiere del mondo. La misi proprio all’incrocio…». SEMIFINALE – «Sono ottimista, ce la può. Mi spiace di come sia finita ...

