Il ritorno di Neffa con un album tutto in napoletano | “Fondamentale il romanticismo”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo un lungo periodo di assenza discografico e social,torna sulla scena con un nuovo singolo. Il cantautore ha annunciato l’uscita per il 12 febbraio di “Aggio perzo ‘o suonno”, il duetto con Coez che anticipa unè bolognese di adozione e salernitano, di Scafati, per nascita e discendenza materna. Ma da un anno e mezzo a questa parte, quando gli capita di scrivere e di cantare,. Per l’occasione è tornato sui social dove ha rivelato anche la cover della sua nuova canzone. Un brano molto romantico, come l’in preparazione: “Ila Napoli non è solo gradito, è anche richiesto” spiega l’artista in una intervista a Repubblica.it. “A ...