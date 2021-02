“Ho avuto paura”, Emma Marrone stupisce i fan: emozione indescrivibile (Di martedì 9 febbraio 2021) Emma Marrone come non l’avete mai vista. La cantante stupisce i fan e finalmente può tornare a fare quello che le piace: cantare su un palco Emma Marrone, Fonte foto: Instagram (@ real brown)Emma Marrone è una delle cantanti più apprezzate e amate dal pubblico. I suoi successi nel panorama parlano per lei. All’attivo ha anche una vittoria del Festival di Sanremo. Con la pandemia sappiamo che tutti gli artisti sono stati colpiti in quello che più amano fare: cantare ed esibirsi davanti al loro pubblico. Questo, naturalmente, è successo anche ad Emma. Tuttavia, ieri per la cantante è stato un giorno speciale in quanto ha potuto finalmente tornare ad esibirsi live in una cornice suggestiva. Tutti i lunedì sera su RTL 102.5 va in onda ... Leggi su chenews (Di martedì 9 febbraio 2021)come non l’avete mai vista. La cantantei fan e finalmente può tornare a fare quello che le piace: cantare su un palco, Fonte foto: Instagram (@ real brown)è una delle cantanti più apprezzate e amate dal pubblico. I suoi successi nel panorama parlano per lei. All’attivo ha anche una vittoria del Festival di Sanremo. Con la pandemia sappiamo che tutti gli artisti sono stati colpiti in quello che più amano fare: cantare ed esibirsi davanti al loro pubblico. Questo, naturalmente, è successo anche ad. Tuttavia, ieri per la cantante è stato un giorno speciale in quanto ha potuto finalmente tornare ad esibirsi live in una cornice suggestiva. Tutti i lunedì sera su RTL 102.5 va in onda ...

MarroneEmma : Stasera ho avuto paura .. ed è stato bellissimo! A presto belli miei ?? - forumJuventus : CT, Chiellini: 'Ho bisogno di trovare un rivale per dare il meglio. Il migliore nemico è Ibrahimovic: Mai avuto pau… - giatiguardalice : Avevo infilato sta cosa in cui si mette il detersivo e poi si mette in lavatrice per fare il bucato nella asciugatr… - MajidaSom : @ontherisingmoon @paaynes Si, volevo solo dire che la paura di perdere la sua vecchia vita per adesso ha avuto la m… - KYUNGGONS : ho avuto paura -