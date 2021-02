GF Vip Raluca, la moglie di Walter Zenga stronca Andrea: “Fa comodo fare il figlio triste” (Di martedì 9 febbraio 2021) Raluca Rebedea ospite a Live Non è la D’Urso Domenica sera su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento di Live Non è la D’Urso. Tra vari ospiti intervenuti nel salotto di Carmelita anche Walter Zenga e la moglie Raluca Rebedea, in collegamento dalla loro casa di Dubai. Si è tornati a parlare della vicenda che riguarda i due figli dell’ex portiere dell’Inter, Nicolò ed Andrea, quest’ultimo da due mesi è un inquilino della casa del Grande Fratello Vip 5. Sette giorni prima l’allenatore di calcio era stato nuovamente, ma in quel caso fisicamente, nel salotto di Barbarella difendendosi dalle accuse ricevute dai consanguinei che lamentano la sua assenza come padre fin da quando erano adolescenti. Lo sportivo ha incontrato il suo terzogenito Andrea anche nel giardino ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 9 febbraio 2021)Rebedea ospite a Live Non è la D’Urso Domenica sera su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento di Live Non è la D’Urso. Tra vari ospiti intervenuti nel salotto di Carmelita anchee laRebedea, in collegamento dalla loro casa di Dubai. Si è tornati a parlare della vicenda che riguarda i due figli dell’ex portiere dell’Inter, Nicolò ed, quest’ultimo da due mesi è un inquilino della casa del Grande Fratello Vip 5. Sette giorni prima l’allenatore di calcio era stato nuovamente, ma in quel caso fisicamente, nel salotto di Barbarella difendendosi dalle accuse ricevute dai consanguinei che lamentano la sua assenza come padre fin da quando erano adolescenti. Lo sportivo ha incontrato il suo terzogenitoanche nel giardino ...

