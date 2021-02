Formula 1, giovedì verrà votata la proposta sulle gare sprint (Di martedì 9 febbraio 2021) Secondo quanto riportato dalla testata inglese Racefans.net, durante la riunione della F1 Commission di giovedì verrà votata la proposta che prevede di seguire il format sperimentale delle gare sprint: venerdì le qualifiche, sabato la gara sprint dalla durata di circa un’ora e domenica il Gran Premio con la griglia di partenza stabilita dall’ordine d’arrivo di quest’ultima. I circuiti che quest’anno potrebbero essere scelti per testare le gare sprint sono Monza (Italia), Interlagos (Brasile) e il circuito Gilles Villeneuve (Canada). Lo stesso Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1, ha sottolineato che la griglia di partenza invertita è stata accantonata e la griglia di partenza della ... Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) Secondo quanto riportato dalla testata inglese Racefans.net, durante la riunione della F1 Commission dilache prevede di seguire il format sperimentale delle: venerdì le qualifiche, sabato la garadalla durata di circa un’ora e domenica il Gran Premio con la griglia di partenza stabilita dall’ordine d’arrivo di quest’ultima. I circuiti che quest’anno potrebbero essere scelti per testare lesono Monza (Italia), Interlagos (Brasile) e il circuito Gilles Villeneuve (Canada). Lo stesso Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della1, ha sottolineato che la griglia di partenza invertita è stata accantonata e la griglia di partenza della ...

